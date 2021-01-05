Около 100 человек погибли в результате атаки вертолета в Мали

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Порядка 100 человек погибли в Мали в результате удара неопознанного вертолета по деревне в центральной части страны. Об этом во вторник, 5 января, сообщает Анатолийское агентство со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 4 января, в деревне Боунти. По словам мэра Адама Гриаба, атаку совершили вертолетом, принадлежность которого установить не удалось из-за ночного времени суток.

Кроме того, он добавил, что в результате происшествия есть раненые. Заявлений со стороны малийских властей по поводу инцидента пока не поступало.

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