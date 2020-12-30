МИД России осудил атаку на аэропорт в Йемене

Фото: facebook.com/МИД России

Москва решительно осуждает атаки на международный аэропорт в йеменском Адене. Об этом в среду, 30 декабря, сообщили на сайте Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Россия выступает за тщательное и объективное расследование инцидента. МИД РФ выразил соболезнования родным и близким погибших.

— Дерзкое нападение на аэропорт Адена подтверждает необходимость скорейшего комплексного политического урегулирования затянувшегося военно-политического кризиса в Йемене, — говорится в сообщении.

Напомним, что 30 декабря произошел взрыв в Адене в момент прибытия нового правительства Йемена на самолете из Саудовской Аравии. В результате погибли 13 человек, а 65 — получили ранения. По данным источника, члены правительства не пострадали. Позднее у правительственного дворца в Адене прогремел еще один взрыв.

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