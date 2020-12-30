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СМИ: Мощный взрыв произошел в аэропорту Адена в момент прибытия нового правительства
Фото: depositphotos.com

СМИ: Мощный взрыв произошел в аэропорту Адена в момент прибытия нового правительства

Виктория Родимкина

Происшествия

Сильный взрыв произошел в аэропорту Адена в Йемене в момент прибытия нового правительства на самолете из Саудовской Аравии, есть убитые и раненые. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в среду, 30 декабря.

— Есть убитые и раненые, но министры находились в самолете в это время, они не пострадали, — сообщил источник.

По данным источника агентства, члены правительства не пострадали во время взрыва. Известно, что жертвами взрыва стали по меньшей мере пять человек.

Кроме того, сообщается, что все министры уже были перевезены во дворец правительства в Адене.

В декабре 2020 года президент Йемена Абду Раббу Мансур Хади, который находится в Саудовской Аравии, назначил новое правительство из 24 министров. В среду, 30 декабря, новое правительство прибыло из Эр-Рияда в столицу Йемена.

В аэропорту Йемена произошел взрыв / Видео: Telegram-канал «РИА Новости»
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