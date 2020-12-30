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СМИ: Взрыв произошел у правительственного дворца в Йемене
Фото: youtube.com / Ванька Юрин

СМИ: Взрыв произошел у правительственного дворца в Йемене

Кирилл Николаев

Происшествия

Взрыв произошел у правительственного дворца в Адене, где находятся члены нового правительства Йемена. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил источник РИА Новости.

Отмечается, что причиной взрыва стало попадание ракеты и падение беспилотника. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее взрыв произошел в Адене в момент прибытия нового правительства на самолете из Саудовской Аравии. В результате погибли 13 человек, а 65 получили ранения. По данным источника, члены правительства не пострадали.

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