СМИ: Взрыв произошел у правительственного дворца в Йемене

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Взрыв произошел у правительственного дворца в Адене, где находятся члены нового правительства Йемена. Об этом в среду, 30 декабря, сообщил источник РИА Новости.

Отмечается, что причиной взрыва стало попадание ракеты и падение беспилотника. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее взрыв произошел в Адене в момент прибытия нового правительства на самолете из Саудовской Аравии. В результате погибли 13 человек, а 65 получили ранения. По данным источника, члены правительства не пострадали.

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