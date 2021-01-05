К. У. Ларссон. «Рождественский Сочельник». 1904—1905. Акварель. Национальный музей Швеции, Стокгольм

В канун Рождества Христова верующие празднуют сочельник. В этот день, 6 января, хорошо попариться в бане, поверья гласят, что это прибавит человеку здоровья на весь следующий год.

В этот день люди отказывались от пищи, пока хотя бы одна звезда не появится на небосклоне. В сочельник категорически запрещалось выносить мусор, заниматься рукоделием. За праздничный стол важно было сесть в ярких нарядах, чтобы темные и блеклые цвета не притянули плохие новости.

По традиции молодые парни и девушки в ночь на Рождество колядовали, заглядывая в дом к соседям. Колядовщиков нужно было впустить в дом, в противном случае, удача отвернется от вас.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как правильно провести Сочельник, 6 января

Приметы погоды гласили, что если небо в сочельник чистое и звездное, то будет большой урожай ягод и фруктов. Если 6 января холодно, то весна будет теплой.

187 лет назад гимн «Боже, царя храни!» принят в качестве гимна Российской империи, он просуществовал до 1917 года. 78 лет назад в СССР введены погоны для личного состава Советской Армии

В этот день родились национальная героиня Франции Жанна д’Арк, актеры Николай Крючков и Адриано Челентано, оперная певица Хибла Герзмава, и супермодель Ирина Шейк.

Именины отмечают Николай, Артем, Сергей, Евгения, Клавдия, Иннокентий.

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