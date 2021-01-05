Ребенок убившего жену и погибшего петербуржца был госпитализирован с порезами

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ребенок петербуржца, который зарезал свою жену и погиб, упав с балкона, был госпитализирован с порезами. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата детского омбудсмена города Анны Митяниной.

В ночь на вторник, 5 января, в Выборгском районе Санкт-Петербурга 46-летний мужчина в результате ссоры нанес смертельные ножевые ранения своей жене. В попытках скрыться от полиции мужчина сорвался с балкона и погиб. По факту произошедшего было возбуждено дело об убийстве.

Восьмилетний ребенок погибших родителей был доставлен в больницу.

— Ребенок восьми лет был доставлен в Детскую городскую больницу № 2 с поверхностными порезами. Сейчас остается в состоянии средней тяжести, — приводит Интерфакс сообщение ведомства.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время с ребенком находится бабушка.

Читайте также: МЧС проверяет сообщение о возгорании в квартире на юго-востоке Москвы