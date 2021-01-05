СМИ: Российское судно с 60 рыбаками потеряло ход в Охотском море
Судно «Герои Даманского» из-за аварии винтов легло в дрейф в Охотском море. Об этом Интерфаксу сообщил источник в службах морского поиска и спасения.
Отмечается, что капитан судна доложил о потере хода из-за намотки рыболовной снасти на винты. На борту находятся 60 рыбаков и 600 тонн улова.
Началась спасательная операция. В район бедствия следует спасательное судно.
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