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Московский метрополитен занял третье место в мире по удовлетворенности пассажиров
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Московский метрополитен занял третье место в мире по удовлетворенности пассажиров

Кирилл Николаев

Город

Московский метрополитен занял третье место в мире по удовлетворенности пассажиров. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на данные независимой международной ассоциации CoMET.

Согласно статистике, более 75 процентов пассажиров рекомендовали бы столичное метро как лучший способ поездок по городу. Первое место в этом рейтинге занял Дубай, а вторым стал Стамбул.

Московский метрополитен занял третье место в мире по удовлетворенности пассажировФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

Кроме того, жители столицы в два раза чаще готовы рекомендовать Московский метрополитен, чем, например, пассажиры лондонской подземки. Также москвичи довольны своим метро больше, чем жители Парижа, Мадрида, Берлина и других мегаполисов.

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