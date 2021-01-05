Водителей предупредили о гололедице в Москве на Рождество

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Гололедица ожидается на столичных дорогах на Рождество. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

По данным синоптиков, на Рождество в столице ожидается небольшой мороз. В связи с этим на дорогах возможна гололедица. Водителей призвали быть аккуратными за рулем, не превышать скорость и избегать резких маневров.

Синоптики обещают небольшой мороз на Рождество, возможна гололедица 🧊

Напоминаем, будьте аккуратны за рулём, не допускайте превышения допустимой скорости, а перед пешеходными переходами снижайте её



Готовясь к поворотам, заранее совершайте перестроения и не нужно резких маневров — Госавтоинспекция Москвы (@gibdd77) January 5, 2021

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о похолодании в Москве к концу недели.

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