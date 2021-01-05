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Водителей предупредили о гололедице в Москве на Рождество
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Водителей предупредили о гололедице в Москве на Рождество

Кирилл Николаев

Город

Гололедица ожидается на столичных дорогах на Рождество. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

По данным синоптиков, на Рождество в столице ожидается небольшой мороз. В связи с этим на дорогах возможна гололедица. Водителей призвали быть аккуратными за рулем, не превышать скорость и избегать резких маневров.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о похолодании в Москве к концу недели.

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