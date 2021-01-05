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Пограничники задержали украинца с российскими оловянными солдатиками
Фото: pixabay.com

Пограничники задержали украинца с российскими оловянными солдатиками

Кирилл Николаев

Происшествия

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали в Черниговской области 45-летнего украинца, который перевозил в грузовике коллекцию военно-исторических миниатюр из России. Об этом во вторник, 5 января, рассказали в пресс-службе ведомства.

В кабине у мужчины были найдены 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционные исторические фигурки производства московской студии. Цена одной фигурки составляет около четырех тысяч рублей.

Мужчина рассказал, что товар ему предложил перевезти через границу за деньги гражданин России для дальнейшей продажи на Украине, сообщает Интерфакс.

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пограничникиУкраиназадержание
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