Курсы доллара и евро выросли на Московской бирже

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Курс доллара вырос на 106,86 копейки и составил 74,72 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 54 298 сделок на сумму 175 миллиардов 413,835 миллиона рублей.

Курс евро увеличился на 145,97 копейки. Стоимость европейской валюты составила 91,81 рубля. Всего на ЕТС было заключено 6680 сделок на сумму 16 миллиардов 237,903 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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