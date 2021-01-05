Мосприрода подготовила онлайн-программу «Рождественская атмосфера»

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Мосприрода подготовила праздничную онлайн-программу «Рождественская атмосфера». Для жителей столицы 6 и 7 января пройдут тематические лекции и мастер-классы.

Специалисты Мосприроды создадут праздничное настроение и помогут горожанам подготовиться к Рождеству. Первый мастер-класс «Рождественская мастерская художника: рисуем с детьми» запланирован на 6 января. Начало в 14:30.

Полное расписание мероприятий опубликовано на официальном сайте мэра Москвы. Трансляции будут доступны в социальных сетях экоцентров и природных территорий столицы.

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