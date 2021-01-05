Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мосприрода подготовила онлайн-программу «Рождественская атмосфера»
Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Мосприрода подготовила онлайн-программу «Рождественская атмосфера»

Кирилл Николаев

Город

Мосприрода подготовила праздничную онлайн-программу «Рождественская атмосфера». Для жителей столицы 6 и 7 января пройдут тематические лекции и мастер-классы.

Специалисты Мосприроды создадут праздничное настроение и помогут горожанам подготовиться к Рождеству. Первый мастер-класс «Рождественская мастерская художника: рисуем с детьми» запланирован на 6 января. Начало в 14:30.

Полное расписание мероприятий опубликовано на официальном сайте мэра Москвы. Трансляции будут доступны в социальных сетях экоцентров и природных территорий столицы.

Читайте также: Мосприрода рассказала об эколого-просветительских мероприятиях в 2020 году

Мосприродамастер‑классыРождество
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Все мнения
О проекте