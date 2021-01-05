Более 20 тысяч новых случаев COVID-19 выявили за сутки во Франции

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За минувшие сутки во Франции зафиксировали 20 489 случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 января, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

Отмечается, что за неделю во Франции были госпитализированы более 7,5 тысячи заболевших коронавирусом. Свыше 1,1 тысячи человек попали в реанимацию.

С начала пандемии во Франции выявлено более 2,6 миллиона заболевших, умерли 66 тысяч человек.

Ранее стало известно, что рекордное число заболевших COVID-19 за сутки зафиксировали в Великобритании.

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