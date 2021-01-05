Олега Будрина разыскивала жена / Фото: youtube.com

Пропавший актер Олег Будрин нашелся, с ним все в порядке. Об этом сообщила агент жены артиста.

— С Олегом все в порядке, — сказала агент Ирины Лачиной Алевтина Кунгурова, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что в отделение полиции обратилась супруга Олега Будрина. Она сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что муж уехал 1 января к сестре и пропал.

Олег Будрин снимался в сериалах и фильмах «Всегда говори всегда», «Похороны Сталина», «Досье детектива Дубровского» и других.

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