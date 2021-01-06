Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Специалист Роскачества рассказал об опасности беспроводных наушников
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Специалист Роскачества рассказал об опасности беспроводных наушников

Юлия Курганова

Технологии

Беспроводные наушники излучают низкочастотное электромагнитное поле. Доказательств их негативного влияния на здоровье нет, однако не доказана и безвредность. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

— Как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы. Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск, — сообщил он.

Эксперт отметил, что если человек все же опасается за свое здоровье, то нужно ограничивать время использования таких наушников.

Куканов подчеркнул, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно влияет на слух, особенно при долгом использовании наушников. Специалист сообщил, что повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Поэтому он посоветовал пользоваться наушниками не более трех часов в день, максимум — два часа подряд и не на максимальной громкости, передает агентство «Прайм».

Читайте также: В Роскачестве дали оценку новым моделям беспроводных наушников

наушникиопасность для здоровьясоветы специалистов
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Праздник в новых условиях

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Обмани меня, если сможешь

Все мнения
О проекте