Специалист Роскачества рассказал об опасности беспроводных наушников

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Беспроводные наушники излучают низкочастотное электромагнитное поле. Доказательств их негативного влияния на здоровье нет, однако не доказана и безвредность. Об этом рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

— Как правило, в случае с беспроводными наушниками потребителей больше всего беспокоит, что излучение проходит максимально близко от головы. Здесь нужно понимать, что оно в несколько раз меньше, чем от мобильных телефонов. А потому беспроводные наушники, в теории, представляют меньший риск, — сообщил он.

Эксперт отметил, что если человек все же опасается за свое здоровье, то нужно ограничивать время использования таких наушников.

Куканов подчеркнул, что реальную опасность для здоровья представляет громкий звук, который негативно влияет на слух, особенно при долгом использовании наушников. Специалист сообщил, что повреждаются слуховые сенсорные клетки, что может привести к тугоухости. Поэтому он посоветовал пользоваться наушниками не более трех часов в день, максимум — два часа подряд и не на максимальной громкости, передает агентство «Прайм».

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