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Эксперты рассказали, как уменьшить сумму в платежке за ЖКХ
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

Эксперты рассказали, как уменьшить сумму в платежке за ЖКХ

Юлия Курганова

Общество

Установка счетчиков и энергосберегающего оборудования позволит уменьшить итоговую сумму в платежной квитанции за услуги ЖКХ. Об этом сообщили эксперты.

— Стоит учесть, что норматив потребления, как правило, выше, чем объем ресурса, израсходованного по счетчику. На электричество нужно ставить многотарифный счетчик, по нему ночью электричество в разы дешевле. В таком случае, например, можно ночью поставить работать стиральную машинку, что сэкономит средства, — рассказала начальник инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции Надежда Выстороп.

Она отметила, что снизит платежи за ЖКХ и установка энергосберегающих ламп, датчиков движения для включения света и покупка энергосберегающей бытовой техники.

Также специалист посоветовала отключать от сети не используемые или редко используемые электроприборы и технику.

Координатор проекта «Школа грамотного потребителя», депутат Мосгордумы Александр Козлов сообщил, что по схожему сценарию жильцы могут снизить строку в платежке по расходам на общедомовые нужды. В подъездах можно установить светодиодные лампочки и датчики движения. В многоквартирном доме обязательно должен быть общедомовой счетчик, чтобы платить за фактический расход, а не по нормативам.

Кроме того, жители могут попробовать сократить счета за жилищные услуги. Если услуги не оказываются или оказываются ненадлежащим образом, то собственник вправе потребовать перерасчет.

Также нужно отказаться от услуг, которыми жилец не пользуется, сообщает РИА Недвижимость.

Читайте также: Жители столицы воспользовались онлайн-услугами ЖКХ около 60 миллионов раз

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