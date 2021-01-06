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Авиадиспетчеры США получили сообщение об угрозе теракта в Вашингтоне
Фото: pixabay.com

Авиадиспетчеры США получили сообщение об угрозе теракта в Вашингтоне

Юлия Курганова

В мире

Авиадиспетчеры в США сообщили, что получили аудиозапись с угрозами проведения теракта в Вашингтоне в связи с произошедшим год назад убийством командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщила во вторник, 5 января, телекомпания СBS со ссылкой на свои источники.

— В среду мы направим самолет на Капитолий. Сулеймани будет отомщен, — говорится на записи.

Некто смог заполучить доступ к частотам авиадиспетчеров и направить это сообщение. При этом американские власти не считает угрозы реальными, но начали расследование в связи с незаконным получением доступа к частотам.

Отмечается, что в угрозе фигурирует Конгресс в связи с тем, что Сенат и Палата представителей законодательного органа 5 января соберутся на совместное заседание, на котором они должны утвердить итоги прошедших 3 ноября президентских выборов.

Федеральное бюро расследований не стало комментировать данную информацию, но подчеркнуло, что серьезно относится ко всем угрозам применения насилия.

Напомним, что отношения между США и Ираном накалились после убийства американскими военными генерала элитного иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани 3 января 2020 года в Багдаде. В ночь на 8 января несколько американских военных объектов на территории Ирака были атакованы КСИР Ирана. После этого американский лидер объявил о введении новых санкций.

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