СМИ сообщили о задержании еще двух подозреваемых в причастности к теракту в Вене

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Еще двое подозреваемых в причастности к теракту, произошедшему в австрийской Вене в начале ноября, были задержаны. Об этом сообщило местное издание Kronen Zeitung.

Отмечается, что один из подозреваемых является австрийцем афганского происхождения. Его удалось поймать вечером в пятницу, 18 декабря, усилиями австрийского антитеррористического подразделения специального назначения Cobra.

По информации СМИ, следы его ДНК были обнаружены на винтовке и патронах, которые использовал ликвидированный террорист.

Стрельба в Вене

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призвал жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер позднее уточнил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, 22 получили ранения. По делу о теракте задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 и запрещена на территории России.

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