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Финансировавшего террористов жителя Дагестана приговорили к семи годам колонии
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Финансировавшего террористов жителя Дагестана приговорили к семи годам колонии

Никита Абрамов

Происшествия

К семи годам лишения свободы приговорили жителя Дагестана Динислама Шамаева за финансирование терроризма. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Суд установил, что обвиняемый с декабря 2015 года по май 2017 года переводил деньги на нужды террористической организации. Всего было передано более 305 тысяч рублей и 3,3 тысячи долларов.

Известно, что денежные средства перечислялись на банковские счета граждан других стран.

— Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ («Финансирование терроризма»). Приговором Второго Западного окружного военного суда Шамаеву назначено наказание в виде семи лет колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. руб., — сообщили на официальном сайте СК РФ.

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