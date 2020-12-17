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Кибератаку совершили на сайт Общественной палаты
Фото: pixabay.com/Lukas

Кибератаку совершили на сайт Общественной палаты

Кирилл Николаев

Происшествия

Сайт Общественной палаты (ОП) Российской Федерации подвергся кибератаке. Об этом в четверг, 17 декабря, в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комиссии ОП по СМИ Александр Малькевич.

По его словам, это произошло сразу после завершения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. В настоящее время на сайт ОП невозможно зайти.

Ранее посольство России в Осло прокомментировало обвинения в причастности Москвы к кибератаке на парламент Норвегии.

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