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МИД РФ назвал спекуляцией сообщения о кибератаках на создателей вакцин от COVID-19
Фото: facebook.com / МИД России

МИД РФ назвал спекуляцией сообщения о кибератаках на создателей вакцин от COVID-19

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Сообщения о кибератаках из России на разработчиков вакцин от коронавируса — спекуляции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 17 ноября.

Ранее Компания Microsoft заявила, что в последние месяцы якобы зафиксировала кибератаки из России и КНДР на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые разрабатывают вакцины от коронавируса.

По словам Сергея Рябкова, обвинения РФ в кибератаках стали уже «нормой жизни, определенной политической модой».

— Нам не нужно ничего, кроме нормального отношения к тем разработкам, которые уже имеются в России и продвигаются в том числе в контактах с зарубежными партнерами, — сказал замглавы российского МИД.

Он уточнил, что негативные воздействия на российские ресурсы из-за рубежа явно превышают то, что пытаются вменить России.

Также Сергей Рябков добавил, что разумнее было бы позволить во всем разобраться специалистам. Однако Вашингтон не желает идти на диалог в этой ситуации, что может негативно повлиять на отношения между Россией и США, передает слова дипломата РИА Новости.

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