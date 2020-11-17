МИД РФ назвал спекуляцией сообщения о кибератаках на создателей вакцин от COVID-19
Сообщения о кибератаках из России на разработчиков вакцин от коронавируса — спекуляции. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 17 ноября.
Ранее Компания Microsoft заявила, что в последние месяцы якобы зафиксировала кибератаки из России и КНДР на семь компаний в США, Канаде, Франции, Индии и Южной Корее, которые разрабатывают вакцины от коронавируса.
По словам Сергея Рябкова, обвинения РФ в кибератаках стали уже «нормой жизни, определенной политической модой».
— Нам не нужно ничего, кроме нормального отношения к тем разработкам, которые уже имеются в России и продвигаются в том числе в контактах с зарубежными партнерами, — сказал замглавы российского МИД.
Он уточнил, что негативные воздействия на российские ресурсы из-за рубежа явно превышают то, что пытаются вменить России.
Также Сергей Рябков добавил, что разумнее было бы позволить во всем разобраться специалистам. Однако Вашингтон не желает идти на диалог в этой ситуации, что может негативно повлиять на отношения между Россией и США, передает слова дипломата РИА Новости.
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