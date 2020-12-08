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Посольство РФ в Норвегии ответило на обвинения в адрес Москвы в кибератаке
Фото: youtube.com

Посольство РФ в Норвегии ответило на обвинения в адрес Москвы в кибератаке

Евгения Звощик

Внешняя политика

Посольство РФ в Осло прокомментировало обвинения в причастности Москвы к кибератаке на парламент Норвегии. Об этом российские дипломаты написали на официальной странице дипмиссии в социальной сети Facebook во вторник, 8 декабря.

— Как мы и предполагали, расследование полицейской службой безопасности Норвегии кибератаки на норвежский парламент закончилось ничем: никаких доказательств причастности к ней России не найдено, — отметили в посольстве.

Кроме того, российские дипломаты подчеркнули, что «обвинения без доказательств в режиме highly likely неприемлемы». Также в дипмиссии обратили внимание на то, что в России, в отличие от некоторых норвежских политиков, бережно относятся к сохранению диалога и дорожат многовековой дружбой и сотрудничеством с норвежским народом.

В связи с этим российская сторона вновь призвала норвежское правительство использовать на случай компьютерных инцидентов имеющийся порядок действий, информация о котором передана в МИД и PST (Полицейская служба безопасности Норвегии — прим. «ВМ»).

Ранее в PST заявили, что спецслужбы считают, что к кибератаке на норвежский парламент в августе текущего года могут быть причастны хакерские группы, связанные с Россией. Уточнялось, что тогда были взломаны электронные ящики ряда политиков страны. При этом в ведомстве пояснили, что достаточных доказательств этому нет.

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