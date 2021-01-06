«Какие красивые!»: Алика Смехова показала подросших сыновей

Алика Смехова сделала семейное селфи / Фото: instagram.com/alika_smekhova/

Актриса Алика Смехова на своей странице в соцсети Instagram показала своих подросших сыновей Артема и Макара. На снимке мама с наследниками запечатлелась на отдыхе в теплых краях.

— Остановись, мгновение. Каникулы. Мама двух сыновей, — подписала артистка фото.

Поклонники оценили редкий семейный снимок и отметили, что сыновья у Смеховой выросли красавцами.

«Какие красивые!»; «Прекрасно, когда есть такие мальчишки. Счастья, любви и крепкого здоровья»; «Как здорово, что у такой актрисы такие прекрасные сыновья», — написали фолловеры.

Напомним, что Алика Смехова три раза была замужем. Ее первый сын Артем родился в третьем браке от бизнесмена, которого зовут Николай. Крестной наследника артистки является актриса Ольга Кабо. Второй сын родился от союза с бизнесменом, его имя Смехова всегда скрывала. С мужчиной она рассталась почти сразу после появления на свет наследника.

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