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Курс биткоина вновь побил исторический рекорд
Фото: pixabay.com/ru

Курс биткоина вновь побил исторический рекорд

Юлия Ямпольская

Экономика

В среду, 6 января, курс биткоина вновь побил исторический рекорд, превысив отметку в 35 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации портала CoinMarketCap, который высчитывает среднюю стоимость более чем по 20 биржам, по состоянию на 07:29 по московскому времени, криптовалюта дорожает на 11,16 процента — до 35 634 тысячи долларов.

Кроме того, на самой крупной по объему торгов бирже Binance биткоин растет в цене — до 35 887 тысячи долларов.

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