Сборная США по хоккею обыграла Канаду и стала победителем МЧМ-2021

Фото: twitter.com/usahockey

Хоккеисты сборной Канады проиграли команде США в финале молодежного чемпионата мира 2021 года. Матч завершился со счетом 2:0.

В составе американцев отличились Алекс Туркотт (14-я минута) и Тревор Зеграс (21-я минута).

Таким образом, молодежная сборная США стала победителем МЧМ-2021. Стоит отметить, что сборная завоевала золотые медали пятый раз в истории.

Сборная Канады, в свою очередь, потерпела первое поражение в турнире.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла команде из Финляндии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею за третье место. Встреча в канадском Эдмонтоне закончилась со счетом 4:1.

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