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Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ
Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 4:1 / Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ

Юлия Курганова

Спорт

Хоккеисты сборной России проиграли команде из Финляндии в матче за бронзовые медали.

Встреча в канадском Эдмонтоне закончилась со счетом 4:1 (0:1, 1:0, 3:0).

Первый гол в матче забил Илья Сафонов в первом периоде на 7-ой минуте. Однако потом финны ответили шайбами Антона Лунделля (26-я, 59-я), Микко Петмана (42-я) и Рони Хирвонена (60-я).

Позже в среду, 6 января, в финале соревнований встретятся сборные Канады и Соединенных Штатов.

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