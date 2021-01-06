Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, угрожающими жизни. Об этом в среду, 6 января, сообщается на сайте Кремля.

Ранее в декабре глава государства провел онлайн-встречу с волонтерами, которая была приурочена ко Дню добровольца. Регина Парпиева, чьи желания исполнил Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний» в 2018 году, рассказала, что на данный момент в стране нет фонда для людей с аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, она подчеркнула, что многие ребята умирают из-за нехватки дорогостоящих лекарств.

Президент со своей стороны рассказал о мерах, которые предприняли для решения проблем с закупкой необходимых препаратов. Он также заявил, что денежные средства, вырученные от увеличения налога на доходы физических лиц для богатых, пойдут на приобретение дорогих лекарств.

По словам Владимира Путина, власти и дальше будут изыскивать источники финансирования для решения подобных проблем.

Ранее глава государства рассказал о создании фонда поддержки детей с редкими заболеваниями.

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