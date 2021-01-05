Путин рассказал о создании фонда поддержки детей с редкими заболеваниями

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Фонд поддержки детей с редкими и тяжелыми заболеваниями получит название «Круг добра». Об этом во вторник, 5 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социальной защиты населения.

По его словам, проект указа о создании фонда подготовлен. Он напомнил, что этот фонд планируется пополнять средствами от повышения с 13 до 15 процентов ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан, получающих более пяти миллионов рублей в год, сообщает ТАСС.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что из организации 47 из 60 миллиардов рублей пойдут на лекарственные препараты. Медицинскими изделиями на сумму около одного миллиарда рублей из этого фонда планируется обеспечить порядка пяти тысяч детей. Еще на три миллиарда рублей предполагается обеспечить свыше десяти тысяч детей техническими средствами реабилитации.

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