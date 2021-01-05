Путин и Меркель обсудили перспективы совместного производства вакцин от COVID-19

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что разговор лидеров также был направлен на возможные перспективы совместного производства вакцин от COVID-19.

— Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран, — говорится в сообщении.

Кроме того, в разговоре затронули вопрос внутриукраинского урегулирования, в частности в контексте реализации минского «Комплекса мер», а также договоренностей, которые были достигнутых в ходе «нормандских» саммитов.

Также лидеры поздравили друг друга с Новым годом и Рождеством.

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