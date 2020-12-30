Путин направил Эрдогану поздравление с Новым годом

Фото: tccb.gov.tr

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду, 30 декабря.

В своем поздравлении глава государства отметил, что отношения между Россией и Турцией развиваются по всем ключевым направлениям. Российский лидер уточнил, что, несмотря на сложную из-за коронавируса ситуацию, между странами поддерживается содержательный политический диалог.

Также президент России выразил уверенность в том, что в 2021 году Москва и Анкара продолжат продуктивно взаимодействовать по актуальным вопросам мировой повестки.

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