Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин поздравил с наступающим Новым годом Макрона
Фото: kremlin.ru/ Официальный сайт президента России

Путин поздравил с наступающим Новым годом Макрона

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента Франции Эммануэля Макрона. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду, 30 декабря.

Путин отметил, что уходящий год был непростым и принес немало испытаний — от террористических нападений до пандемии коронавируса.

— В этих условиях особое значение имел прямой и откровенный диалог, позволявший обстоятельно обсуждать многие важные вопросы как двусторонней, так и международной повестки дня, — говорится в поздравлении главы государства.

Российский лидер призвал французского коллегу к сотрудничеству в интересах развития двусторонних связей. Кроме того, президент России выразил надежду на то, что на европейском континенте произойдет укрепление стабильности и безопасности.

Читайте также: Путин поздравил Байдена и Трампа с Рождеством и Новым годом

Эммануэль МакронВладимир ПутинНовый год
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте