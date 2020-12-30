Путин поздравил с наступающим Новым годом Макрона

Фото: kremlin.ru/ Официальный сайт президента России

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом президента Франции Эммануэля Макрона. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля в среду, 30 декабря.

Путин отметил, что уходящий год был непростым и принес немало испытаний — от террористических нападений до пандемии коронавируса.

— В этих условиях особое значение имел прямой и откровенный диалог, позволявший обстоятельно обсуждать многие важные вопросы как двусторонней, так и международной повестки дня, — говорится в поздравлении главы государства.

Российский лидер призвал французского коллегу к сотрудничеству в интересах развития двусторонних связей. Кроме того, президент России выразил надежду на то, что на европейском континенте произойдет укрепление стабильности и безопасности.

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