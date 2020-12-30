Путин поздравил Байдена и Трампа с Рождеством и Новым годом

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств, в частности действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 30 декабря.

Так, российский лидер пожелал Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников доброго здоровья, бодрости духа и благополучия. Кроме того, Владимир Путин пожелал всем гражданам Америки счастья и процветания.

Помимо этого, президент России поздравил с Рождеством и новым, 2021 годом, Джо Байдена. Российский президент отметил, что пандемия коронавируса показала востребованность широкого международного сотрудничества. Владимир Путин выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности обоих государств.

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