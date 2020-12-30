Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Путин поздравил Байдена и Трампа с Рождеством и Новым годом
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России 

Путин поздравил Байдена и Трампа с Рождеством и Новым годом

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств, в частности действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 30 декабря.

Так, российский лидер пожелал Трампу по случаю рождественских и новогодних праздников доброго здоровья, бодрости духа и благополучия. Кроме того, Владимир Путин пожелал всем гражданам Америки счастья и процветания.

Помимо этого, президент России поздравил с Рождеством и новым, 2021 годом, Джо Байдена. Российский президент отметил, что пандемия коронавируса показала востребованность широкого международного сотрудничества. Владимир Путин выразил уверенность в том, что Москва и Вашингтон могли бы многое сделать для укрепления стабильности и безопасности обоих государств.

Читайте также: Президент России подписал закон, закрепляющий возраст молодежи до 35 лет

Джо БайденДональд ТрампВладимир Путин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

В Европе красиво, но в России сытнее

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте