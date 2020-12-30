Президент России подписал закон, закрепляющий возраст молодежи до 35 лет

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который закрепляет возраст молодежи в стране — до 35 лет. Соответствующий документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Ранее молодежью в России считались люди, возраст которых не превышал 30 лет. Теперь на федеральном уровне закреплены такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика» и другие.

Так, к этой категории граждан теперь относятся люди в возрасте от 14 до 35 лет включительно. В документе также указываются цели и направления молодежной политики. К ним, в частности, отнесли гражданско-патриотическое и нравственное воспитание молодежи, содействие участию молодежи в волонтерской деятельности, реализацию молодежных инициатив, уточнили в документе.

Читайте также: Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами за политдеятельность