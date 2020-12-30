Путин подписал закон о признании физлиц иноагентами за политдеятельность

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Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о регулировании деятельности физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами в России, которые занимаются политической деятельностью на территории страны на средства из-за рубежа. Соответствующий документ появился на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 30 декабря.

Согласно закону, все физлица, которые получают финансирование на политдеятельность из-за рубежа, являются иностранными агентами. Такой же статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Помимо этого, статус иноагента могут получить и иностранные журналисты, имеющие аккредитацию в России. Это может произойти, если они будут осуществлять деятельность, связанную с функцией иностранного агента.

Под политической деятельностью в законе понимается участие в организации и проведении публичных мероприятий — митингов, акций, шествий, участие в выборах и ряд другой деятельности.

При этом политдеятельностью не будет считаться наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, благотворительность, уточняется в документе.

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