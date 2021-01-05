Владимир Путин оценил работу московских властей в борьбе с пандемией

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Власти Москвы сделали очень много для борьбы с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 5 января, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания по вопросам социальной защиты населения.

По его словам, столичные власти своевременно принимали решения. Вопросы перспективного развития Москвы также не оставались без внимания.

Путин поблагодарил столичные власти за работу, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России рассказал о создании фонда поддержки детей с редкими заболеваниями.

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