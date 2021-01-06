Свыше девяти тысяч детей вошли в списки пациентов, страдающих редкими заболеваниями

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Более девяти тысяч детей вошли в списки пациентов, которые страдают редкими заболеваниями. Об этом в среду, 6 января, сообщил глава Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, директор «Детского хосписа», член Общественной палаты России Александр Ткаченко.

По его словам, Минздрав летом и осенью собрал необходимую информацию по всем регионам, а также утвердил списки детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. На данный момент известны имена пациентов — более девяти тысяч человек.

— Для их лечения определены препараты — порядка 50 наименований, — уточнил Ткаченко.

Он также добавил, что списки нуждающихся будут расширены, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, угрожающими жизни.

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