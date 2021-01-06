В России за сутки выявили 24 217 новых случаев коронавируса

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В России за минувшие сутки выявили 24 217 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 6 января, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего случаев выявлено в Москве (5142), Санкт-Петербурге (3341) и Московской области (1097).

Фото: Стопкоронавирус.рф

Уточняется, что 11 процентов не имели клинических проявлений болезни.

За сутки в России полностью вылечилось 23 055 человек, зафиксировано 445 летальных исходов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что 4020 новых случаев заболевания COVID-19 выявили в Швейцарии за сутки. В стране было зафиксировано 98 летальных исходов.

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