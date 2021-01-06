Первые лекарства для детей с редкими заболеваниями доставят в январе 2021 года

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Первые лекарства для детей с орфанными заболеваниями дети смогут получить в январе 2021 года. Об этом в среду, 6 января, сообщил глава Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, глава «Детского хосписа», член Общественной палаты РФ Александр Ткаченко.

По его словам, налаживание системы получения заявки, а также ее обработка и передача препаратов не займет много времени.

Ткаченко также добавил, что финансовые средства за закупку лекарств формируются в бюджете благодаря увеличению ставки налогообложения для людей с заработком выше пяти миллионов.

— На 2021 год нам определено финансирование в размере 60 миллиардов рублей. Вся сумма будет направлена на закупку дорогостоящих лекарств, — цитирует Ткаченко РИА Новости.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки детей с тяжелыми хроническими заболеваниями, угрожающими жизни.

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