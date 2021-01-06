Стала известна причина обмеления Каспийского моря

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Немецкие и нидерландские исследователи выяснили, что на процесс снижения уровня воды в Каспийском море оказывает влияние повышение среднегодовой температуры.

Так, уровень воды в Каспии может снизиться до 18 метров, тогда как текущий средний уровень моря составляет 27,9 метра.

При исследовании ученые использовали модель, демонстрирующую влияние изменений климата на моря и озера по всему миру на примере Каспийского моря.

От повышения средней годовой температуры пострадают многие местные экосистемы, например, тюлени и рыбы. Эксперты прогнозируют снижение числа рыбопромысловых угодий. Падение уровня осадков негативно отразится в том числе и на земледелии. Ученые планируют продолжить исследования в этой области, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспийского моря нашли 17 мертвых тюленей.

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