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Болельщик сборной Финляндии оскорбил россиян во время матча за третье место МЧМ
Фото: @russiahockey / Официальный аккаунт Федерации хоккея России в Twitter

Болельщик сборной Финляндии оскорбил россиян во время матча за третье место МЧМ

Юлия Ямпольская

Спорт

Один из болельщиков сборной Финляндии во время матча за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею (МЧМ) спровоцировал скандал. Об этом в среду, 6 января, сообщает портал Iltalehti.

Уточняется, что матч проходил без зрителей, но фанаты могли поддержать команду в онлайн-режиме. Так, один из болельщиков финской сборной показал в камеру плакат, на котором написал «Рюсся» — это считается оскорблением в адрес российской команды.

На данную ситуацию уже отреагировали в Международной федерации хоккея на льду. Организация потребовала исключить болельщика из трансляции, а также всех других зрителей, которые показывали на камеру подобные надписи и знаки.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России проиграли команде из Финляндии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года за бронзовые медали.

Читайте также: Сборная США по хоккею обыграла Канаду и стала победителем МЧМ-2021

ФинляндияхоккейРоссия
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