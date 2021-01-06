Болельщик сборной Финляндии оскорбил россиян во время матча за третье место МЧМ
Один из болельщиков сборной Финляндии во время матча за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею (МЧМ) спровоцировал скандал. Об этом в среду, 6 января, сообщает портал Iltalehti.
Уточняется, что матч проходил без зрителей, но фанаты могли поддержать команду в онлайн-режиме. Так, один из болельщиков финской сборной показал в камеру плакат, на котором написал «Рюсся» — это считается оскорблением в адрес российской команды.
Tervehdys vain 🇷🇺 #u20fi pic.twitter.com/xDwbLxSSOm— Miska Voutilainen (@MiskaBenjamin) January 5, 2021
На данную ситуацию уже отреагировали в Международной федерации хоккея на льду. Организация потребовала исключить болельщика из трансляции, а также всех других зрителей, которые показывали на камеру подобные надписи и знаки.
Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России проиграли команде из Финляндии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года за бронзовые медали.
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