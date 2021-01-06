Болельщик сборной Финляндии оскорбил россиян во время матча за третье место МЧМ

Фото: @russiahockey / Официальный аккаунт Федерации хоккея России в Twitter

Один из болельщиков сборной Финляндии во время матча за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею (МЧМ) спровоцировал скандал. Об этом в среду, 6 января, сообщает портал Iltalehti.

Уточняется, что матч проходил без зрителей, но фанаты могли поддержать команду в онлайн-режиме. Так, один из болельщиков финской сборной показал в камеру плакат, на котором написал «Рюсся» — это считается оскорблением в адрес российской команды.

На данную ситуацию уже отреагировали в Международной федерации хоккея на льду. Организация потребовала исключить болельщика из трансляции, а также всех других зрителей, которые показывали на камеру подобные надписи и знаки.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России проиграли команде из Финляндии в матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года за бронзовые медали.

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