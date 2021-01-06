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Судно «Академик Черский» вернулось к месту строительства «Северного потока — 2»
Фото: Скриншот видео YouTube-канала «Владимир Евдокимов»

Судно «Академик Черский» вернулось к месту строительства «Северного потока — 2»

Анастасия Колоскова

Общество

После месячного простоя у Калининграда судно-трубоукладчик «Академик Черский» прибыло к недостроенному участку газопровода «Северный поток — 2» у датского острова Борнхольм. Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов MarineTraffic.

В начале декабря «Академик Черский» в течение нескольких дней находился у газопровода в акватории Дании, однако затем прибыл в Россию. Почти месяц судно стояло в районе Куршской косы у Калининграда, уточняет РИА Новости.

В рамках проекта «Северный поток — 2» будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Они пройдут через Балтийское море от России до Германии.

Ранее вице-премьер России Александр Новак назвал санкции Соединенных Штатов Америки в отношении «Северного потока — 2» открытым протекционизмом, цель которого — продвижение их природного газа на рынке Европы.

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