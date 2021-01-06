«Чует страх и панику»: Запашный объяснил появление черной пантеры в Подмосковье

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Пантера, которую заметили жители Подмосковья, может оказаться обычной собакой. Об этом «Вечерней Москве» заявил дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Он также дал рекомендации, как вести себя при встрече с хищником.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что животное несколько раз видели в районе Рублево-Успенского и Новорижского шоссе.

— Очевидно, что черная пантера как вид никогда не жила в естественной среде в Подмосковье, — объяснил Запашный. — Я получал сообщения о том, что якобы зверя видели, но доказательств этому не нашел. Это странно, ведь у всех есть телефоны, все необычное люди тотчас снимают на видео или фото. Хотя и секундное замешательство также может иметь место.

Народный артист России также допустил ошибку очевидцев. Он заметил, что «крупный черный дог, который стоит в сугробе, издалека может кому-то напомнить пантеру». По словам дрессировщика, овчарок, например, часто путают с волками.

Запашный вспомнил, как пять лет назад его брат Аскольд отлавливал двух молодых леопардов на Шелепихинской набережной в Москве. Дрессировщик тогда был в командировке. Ему позвонили и сказали, что в центре столицы гуляют опасные звери, которые сбежали из обычной квартиры через форточку.

Директор цирка напомнил, что держать диких экзотических животных в доме не только опасно, но и с 1 января 2021 года незаконно. Вероятно, по мнению Запашного, кто-то мог выпустить под Новый год питомца, находясь «в расслабленном, безрассудном состоянии», либо специально выгнать на улицу в момент неожиданной проверки, чтобы избежать ответственности.

Фото: www.instagram.com/zapashny.ru

— К сожалению, время от времени мы получаем информацию о самых неожиданных встречах. Так, минувшим летом сообщали, что в районе Балашихи в реке выловили крокодила. Ранее на московской помойке нашли большого питона. Люди проявляют безответственность. Они заводят редких и опасных питомцев, а потом выбрасывают их или упускают, не понимая, как надо содержать животных, — сказал собеседник «ВМ».

Дрессировщик подчеркнул, что пантера — опасный хищник. Он посоветовал тем, кто встретит подобного зверя на свободе, не приближаться к нему и постараться быстро уйти подальше, а затем сообщить об инциденте спасателям или полицейским. Пытаться скрыться на дереве от пантеры, по словам артиста, бесполезно.

— Если столкновение с хищником неизбежно, постарайтесь отпугнуть его. Особенно хороши для этого предметы, которые незнакомы зверю. Это может быть велосипед, большая и яркая коробка курьера по доставке еды, тележка с сумкой, лыжи. Вести надо себя максимально уверенно — хищник всегда оценивает того, кого встретил. Дикое животное чует страх и панику. В то же время оно может испугаться активного сопротивления и отступить перед обычной палкой, — сказал Запашный.

Он добавил, что черная пантера — редкий дорогостоящий зверь, которому будет рад любой российский зоопарк.

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