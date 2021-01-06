Суд в Лондоне отказался отпустить Ассанжа под залог

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Лондонский суд отказал отпустить основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под залог. Об этом в среду, 6 января, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что Ассанж останется в тюрьме до рассмотрения апелляции США по делу о его экстрадиции.

В освобождении под залог ему отказали из-за того, что раньше Ассанж уже нарушал условия выхода под залог. На все предыдущие прошения защитников суд отвечал отказом по этим же причинам. Рассматривать апелляции суд может на протяжении многих месяцев.

Ранее сообщалось, что представители США подали апелляцию на решение суда в Лондоне, отказавшего в экстрадиции Джулиана Ассанжа в Штаты.

Напомним, Джулиан Ассанж получил известность после публикации секретных документов о военных операциях США в Афганистане и Ираке. В материалах он раскрыл информацию о случайной гибели мирных граждан. Кроме того, он опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.

В 2012 году посольство Эквадора в Лондоне предоставило Ассанжу убежище после того, как он проиграл апелляционные слушания против экстрадиции в Швецию по обвинениям в изнасиловании.

11 апреля 2019 года основателя WikiLeaks арестовала британская полиция, когда Эквадор отказал ему в убежище на территории своего посольства в Лондоне. По всем выдвинутым обвинениям Ассанжу в совокупности грозит до 175 лет тюремного заключения.

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