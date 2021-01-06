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Москва передала Санкт-Петербургу лекарства для лечения пациентов с COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва передала Санкт-Петербургу лекарства для лечения пациентов с COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Москва передала Санкт-Петербургу лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 6 января, сообщили на сайте администрации Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Москва отправила в Санкт-Петербург свыше 15 тысяч упаковок антибиотиков, 11 тысяч упаковок противовирусных препаратов и пять тысяч упаковок противовоспалительных средств. Лекарства поступили в больницу имени Боткина.

Кроме того, в ближайшее время из Москвы в Санкт‑Петербург направят средства индивидуальной защиты и специализированное медицинское оборудование для лечения пациентов с коронавирусом.

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