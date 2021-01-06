В РПЦ рассказали, кому следует отказаться от участия в рождественском богослужении

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Больным гражданам и тем, кто плохо себя чувствует, следует отказаться от участия в рождественском богослужении. Об этом «Вечерней Москве» заявил заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

По его словам, Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) одобрил инструкцию, согласно которой в помещениях храмов производится дезинфекция, поверхности икон и киоты обрабатываются антисептиками, для теплого питья после Причастия используется одноразовая посуда.

— Священники уделяют особое внимание гигиене в православных храмах. Во многих церквях нанесена разметка на пол, которая способствует соблюдению социальной дистанции, — подчеркнул Кипшидзе.

Духовенство, по мнению представителя РПЦ, накопило опыт совершения богослужений в условиях коронавирусной инфекции, а большинство верующих привыкли к необходимости соблюдения масочного режима и дезинфекции рук.

— Они также проявляют заботу о ближних, которые более уязвимы для опасности заражения, это престарелые и люди с ослабленным здоровьем, — сказал он.

Собеседник «ВМ» выразил уверенность в том, что православные знают о правилах поведения во время богослужений. Больные и те, кто плохо себя чувствуют, должны понимать, что могут представлять угрозу для окружающих, отметил Кипшидзе. Таким людям, по словам представителя РПЦ, следует воздержаться от выхода на улицу «ради блага ближних».

Кипшидзе добавил, что Рождественское богослужение будут транслировать как федеральные телеканалы, так и церковный «Спас». Поэтому «приобщиться к радости богослужения» можно не выходя из дома.

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