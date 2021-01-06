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Мурашко: Вакцинация от COVID-19 в праздники продолжается во всех регионах России
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Мурашко: Вакцинация от COVID-19 в праздники продолжается во всех регионах России

Кирилл Николаев

Общество

Вакцинация от коронавирусной инфекции в новогодние праздники продолжается во всех регионах России. Об этом в среду, 6 января, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Он напомнил, что первыми на вакцинацию были приглашены граждане, входящие в группу высокого риска, а именно медики и преподаватели. При этом регионы вправе самостоятельно расширять категории лиц, имеющих право на приоритетную вакцинацию, сообщает РИА Новости.

Мурашко напомнил, что никаких справок для прохождения вакцинации от коронавируса не требуется.

Ранее Мурашко заявил, что специальные социальные выплаты за декабрь получили 696 884 медика, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Оказывающие помощь пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников врачи получат социальные выплаты в двойном размере уже в январе.

Читайте также: Мурашко: Свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет 24 процента

вакцинацияРоссияМихаил Мурашко
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