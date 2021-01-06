Мурашко: Свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 составляет 24 процента

Фото: Пресс-служба Госдумы

В настоящее время свободный коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией составляет 24 процента. Об этом в среду, 6 января, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, в инфекционных госпиталях находятся 211,6 тысячи граждан. На амбулаторном лечении находятся 82 процента пациентов.

Мурашко отметил, что, по данным Росздравнадзора, в стране не выявлено серьезных сбоев в оказании медицинской помощи гражданам во время новогодних праздников, сообщает РИА Новости.

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