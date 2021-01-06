Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России в период новогодних праздников

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Ситуация с коронавирусной инфекцией в России в период новогодних праздников в целом стабилизировалась, но еще остается напряженной. Об этом в среду, 6 января, сообщил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

По его словам, ежедневно в среднем в России регистрируется около 24 тысяч новых случаев заболевания, сообщает ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что специальные социальные выплаты за декабрь получили 696 884 медика, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией. Оказывающие помощь пациентам с коронавирусом во время новогодних праздников врачи получат социальные выплаты в двойном размере уже в январе.

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