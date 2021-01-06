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Более 380 пациентов с COVID-19 лечатся в столичном центре «Вороновское»
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Более 380 пациентов с COVID-19 лечатся в столичном центре «Вороновское»

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, поселение Вороновское Карта всех событий

В столичном клиническом центре инфекционных болезней «Вороновское» лечатся 382 пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 5 января, сообщил главный врач медицинского учреждения Сергей Переходов на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 12 человек. С кислородной поддержкой насчитывается 311 пациентов.

За сутки в центр поступили 44 пациента, а 40 человек были выписаны.

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