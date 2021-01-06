Мурашко назвал количество пациентов, лечащихся от COVID-19 амбулаторно
В инфекционных отделениях российских больниц находятся 211,6 тысячи пациентов с COVID-19. Амбулаторно лечатся 82 процента коронавирусных больных. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко по итогам селекторного совещания с регионами.
Мурашко напомнил россиянам о необходимости соблюдения мер безопасности, носить маски, соблюдать дистанцию и избегать многолюдных мест.
Он порекомендовал провести праздничные дни в кругу семьи, а при подозрении на болезнь обращаться за медицинской помощью, уточняет РИА Новости.
Ранее министр заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции в новогодние праздники продолжается во всех регионах России.
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